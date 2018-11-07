Журналисты переврали историю об Удачиной и совете отдать детей в приют

Однако, этот случай произошёл в прошлом году, и скандальный совет вовсе не принадлежит Удачиной - его дали органы опеки.

Как сообщает inkazan.ru, Наталья Шахманова, проживающая в Зеленодольске, пришла на первый прием к Удачиной в июле 2017 года. Она сообщила, что имея несовершеннолетнюю дочь, взяла ипотеку на 49,2 квадратных метра. Однако ее дом 27 по улице Гоголя в 2009 году признали аварийным. А уже в 2016 Зеленодольский районный суд удовлетворил иск районного исполкома о выкупе квартиры.

Шахмановой полагалась немаленькая сумма - 542 тысячи рублей. Только вот полная стоимость квартиры - 1,248 миллион рублей. Шахманова обратилась к Удачиной и заявила, что не согласна стремлением суда. Детский омбудсмен в первую очередь решила обратиться к председателю Волго-Вятского филиала ПАО «Сбербанк» Петру Колпытину и попросить для Шахмановой разрешение о внесении пропорциональных выплат. Банк пошёл ей навстречу. В августе прошлого года Шахманова была выселена из аварийного дома.

Позднее, после ещё одной встречи с Удачиной, Шахманова заявила, что ей дали «совет» отправить детей в приют на время погашения долга перед банком. Но конкретных имен она не называла. Удачина, в свою очередь, крайне негативно отнеслась к такой «рекомендации».

В декабре 2017 года в ходе проведения круглого стола в Госсовете Татарстана, Шахманова заявила, что ее лишили права собственности на квартиру. Она отметила, что местные органы опеки рекомендовали ей отдать детей в приют на время погашения долга перед банком. После чего она провела ещё одну встречу с Удачиной. Детский омбудсмен решила обратиться к главе района Александру Тыгину. Вместе они направили просьбу от помощи главе республики. В октябре 2018 года Шахманова заселилась в новую арендованную квартиру, которую выделил Госжилфонд при главе РТ. Аренду и коммунальные услуги оплачивает региональный бюджет.

То чувство что получается, что материалы, опубликованные сегодня в СМИ - это история прошлого года, подкреплённая неверно трактованными фактами.