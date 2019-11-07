Директор «УБТ-Сервис» ответил на критику мэра Нижнего Тагила

Напомним, сегодня, 7 ноября, на аппаратном заседании Владислав Пинаев отчитал руководителей «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстроя», которые занимаются обслуживанием дорожной сети города, за некачественную уборку снега и назвал её безобразной.