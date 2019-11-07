Директор «УБТ-Сервис» ответил на критику мэра Нижнего Тагила

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Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов прокомментировал заявление главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева о безобразной уборке снега на дорогах. По его словам, реакция тагильского градоначальника на результат деятельности дорожников — «лишь рабочие моменты».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Напомним, сегодня, 7 ноября, на аппаратном заседании Владислав Пинаев отчитал руководителей «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстроя», которые занимаются обслуживанием дорожной сети города, за некачественную уборку снега и назвал её безобразной.
«УБТ-Сервис» — одна из основных дорожных компаний Нижнего Тагила. В этом году организация отремонтировала и сдала по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» 17 тагильских улиц.
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