«Единая Россия» требует у Аэрофлота прекратить блокаду Приморья

«Я требую у Аэрофлота прекратить транспортную блокаду Дальнего Востока», - гласит пост на личной страничке Шалуновой в соцсети Facebook.

Многие эксперты охарактеризовали данное поведение члена «Единой России» обычным популизмом. Однако такой поступок может бросить тень на партийных начальников Майи Шалуновой. Речь идет об исполняющем обязанности секретаря ПРО ВПП «Единая Россия» Олеге Кожемяко и члене президиума Генсовета «Единой России» Сергее Сопчуке. У последнего Шалунова числится помощником, информирует Vostokmedia.com.

По словам специалистов, популистская риторика молодых «единороссов» легко объяснима. Сейчас началась подготовка членов партии власти к выборам 2021 года. Сама Шалунова метит на один из округов Государственной думы Российской Федерации. Но столь громкие заявления могут повредить политическим амбициям помощника депутата.

Отметим, что на данный момент транспортная доступность территорий Дальнего Востока и вправду находится не в лучшем состоянии. Авиаперевозчики, такие как Аэрофлот, не спешат снижать цены на билеты. Наоборот, стоимость перелетов постоянно растет.