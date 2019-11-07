Экс-чиновница Глацких устроила в Екатеринбурге модный показ с участием детей
Сегодня, 08:58ОбществоФото: е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге Ольга Глацких приняла участие в модном показе дизайнера Натальи Соломеиной, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Вместе с экс-чиновницей, прославившейся фразой «государство не просило вас рожать», на подиум вышли дети. По словам издания, юные модели выглядели напуганными, а в помещении громко играла музыка. После дефиле на сцену вышла Глацких, которая выступила с лентой под песню Queen We Are The Champions.
Затем прошел показ взрослых моделей одежды. Показ вновь завершила Глацких, выйдя на подиум в черном платье, усыпанном блестками.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дизайнер Наталья Соломеина создала коллекцию по заказу Ольги Глацких. В таких комплектах будут ходить воспитанницы школы художественной гимнастики «Ты сможешь сам!», которую открыла в Екатеринбурге Глацких.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей