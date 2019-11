Экс-чиновница Глацких устроила в Екатеринбурге модный показ с участием детей

Вместе с экс-чиновницей, прославившейся фразой «государство не просило вас рожать», на подиум вышли дети. По словам издания, юные модели выглядели напуганными, а в помещении громко играла музыка. После дефиле на сцену вышла Глацких, которая выступила с лентой под песню Queen We Are The Champions.