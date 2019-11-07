Мэр Нижнего Тагила: «На 600 миллионов сделали дороги, а один тротуар не потяните?!»
Сегодня, 17:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 7 ноября, на аппаратном заседании мэр города Владислав Пинаев отметил, что некоторые тротуары и дороги в городе находятся в плачевном состоянии.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Мэр города заявил начальнику управления городским хозяйством Андрею Лебедеву, что поручения не выполняются, некоторые дороги не сделаны, а сроки сдачи работ перенесены.
На 600 с лишним миллионов сделали дороги, а вы один тротуар не потянете?! В долг значит надо сделать! прокомментировал Владислав Пинаев.
Он поручил Лебедеву отчитаться лично о неотремонтированных тротуарах и дорогах.
Напомним, ранее прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила отремонтировать внутриквартальную дорогу между домами № 41 и № 49 на улице Зари.
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