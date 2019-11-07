Мэр Нижнего Тагила: «На 600 миллионов сделали дороги, а один тротуар не потяните?!»

Мэр города заявил начальнику управления городским хозяйством Андрею Лебедеву, что поручения не выполняются, некоторые дороги не сделаны, а сроки сдачи работ перенесены.

На 600 с лишним миллионов сделали дороги, а вы один тротуар не потянете?! В долг значит надо сделать! прокомментировал Владислав Пинаев.

Он поручил Лебедеву отчитаться лично о неотремонтированных тротуарах и дорогах.