Мэр Нижнего Тагила отчитал Васильева и Абдулова за «безобразную» уборку снега

Владислав Пинаев сообщил, что улицы в Нижнем Тагиле были плохо очищены от снега. Особенно он отметил дороги на Вагонке, на улице Строителей и Щорса — «каша и месиво».

Безобразно! Первый снег показал, как вы готовы к зиме. Зато везде пропиарились, как мы стоим у техники, снимаемся, сказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что 47% жителей Нижнего Тагила поставили один балл за очистку дорог, а также оставили неудовлетворительные комментарии в социальных сетях. Руководителям дорожных служб он предложил ознакомиться с недовольством тагильчан, передав распечатку их комментариев.