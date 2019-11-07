Мэр Нижнего Тагила отчитал Васильева и Абдулова за «безобразную» уборку снега
Сегодня, 7 ноября, на аппаратном заседании мэр города Владислав Пинаев прокомментировал уборку дорог в Нижнем Тагиле.
Владислав Пинаев сообщил, что улицы в Нижнем Тагиле были плохо очищены от снега. Особенно он отметил дороги на Вагонке, на улице Строителей и Щорса — «каша и месиво».
Безобразно! Первый снег показал, как вы готовы к зиме. Зато везде пропиарились, как мы стоим у техники, снимаемся, сказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что 47% жителей Нижнего Тагила поставили один балл за очистку дорог, а также оставили неудовлетворительные комментарии в социальных сетях. Руководителям дорожных служб он предложил ознакомиться с недовольством тагильчан, передав распечатку их комментариев.
Напомним, 18 октября в Нижнем Тагиле состоялся парад дорожной техники, где руководители МУП «Тагилдорстроя» Игорь Васильев и ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов продемонстрировали готовность техники к зиме. 31 октября в Нижнем Тагиле были обильные снегопады. Компании задействовали 16 снегоуборочных машин.