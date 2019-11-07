«Не дали диплом о просветлении»: уральский бизнесмен заявил, что состоял в секте
Сегодня, 21:09ОбществоФото: Скрин видео с youtube-канала Андрея Калетина
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Директор мебельного центра «ЭМА» Андрей Калетин рассказал, что организация «Школа Гивина» не выдала ему диплом о просветлении, сообщает 66.ру.
Калетин заявил, что попал в секту и провел там полгода. По его словам, предпринимателя организация пропагандирует «пробуждение» — способность осознавать себя во время рутинных действий. Он отметил, что прошел несколько курсов школы, но ему не выдали сертификат.
После того, как Калетин не получил диплом о просветлении он назвал «Школу Гивина» сектой. Также бизнесмен обвинил руководство «Школы» в том, что на учеников оказывалось психологическое давление, и никто не брал на себя ответственность за их состояние.
Андрей Калетин начал заниматься своим внутренним миром после того, как подрался в своем ТЦ с сотрудниками ЧОП «Сова». После драки он подал в суд и заявил о травмах.
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