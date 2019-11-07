«Не дали диплом о просветлении»: уральский бизнесмен заявил, что состоял в секте

Калетин заявил, что попал в секту и провел там полгода. По его словам, предпринимателя организация пропагандирует «пробуждение» — способность осознавать себя во время рутинных действий. Он отметил, что прошел несколько курсов школы, но ему не выдали сертификат.

После того, как Калетин не получил диплом о просветлении он назвал «Школу Гивина» сектой. Также бизнесмен обвинил руководство «Школы» в том, что на учеников оказывалось психологическое давление, и никто не брал на себя ответственность за их состояние.