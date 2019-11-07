Прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила отремонтировать внутриквартальную дорогу
Сегодня, 13:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэрию Нижнего Тагила через суд обязали отремонтировать участок дороги между домами № 41 и 49 на улице Зари, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работы необходимо выполнить до 30 июня 2020 года. Наличие дефектов было обнаружено в рамках проверки по соблюдению требований федерального законодательства в области дорожной деятельности. В ходе надзорных мероприятий установлено, что внутриквартальный участок дороги имеет выбоины и разрушения, угрожающие безопасности дорожного движения.
В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд, который постановил возложить на городскую администрацию обязанность по ремонту данного участка. Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако мэрия обжаловала решение в облсуде. Последний оставил решение без изменений.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей