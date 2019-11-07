Прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила отремонтировать внутриквартальную дорогу

Работы необходимо выполнить до 30 июня 2020 года. Наличие дефектов было обнаружено в рамках проверки по соблюдению требований федерального законодательства в области дорожной деятельности. В ходе надзорных мероприятий установлено, что внутриквартальный участок дороги имеет выбоины и разрушения, угрожающие безопасности дорожного движения.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд, который постановил возложить на городскую администрацию обязанность по ремонту данного участка. Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако мэрия обжаловала решение в облсуде. Последний оставил решение без изменений.