Уличные художники Нижнего Тагила украсят город в стиле стрит-арт

Сегодня на встрече с мэром города молодой художник представил проекты по обустройству города. Он считает, что в Нижнем Тагиле живет немало творческих людей, которые готовы заниматься уличным искусством. Молодой человек предложил украсить фасады домов и других объектов яркими панно, чтобы выделить уникальность города и его жителей.

Илья отметил, что Нижний Тагил изменился за последнее время, а потому именно наглядное и понятное всем творчество имеет большие перспективы.

Кроме того, художник продемонстрировал, как может выглядеть исторический объект, если на него спроецировать световую инсталляцию.

Владислав Пинаев поддержал проявленную инициативу и подчеркнул, что «серость из города надо убирать».

Климат Урала таков, что нам всегда не хватает солнца и украшение фасадов зданий, особенно детских садов исправило бы эту ситуацию и добавило в колорит города ярких штриховсказал глава города.