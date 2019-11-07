Уличные художники Нижнего Тагила украсят город в стиле стрит-арт
Владислав Пинаев и тагильский художник Илья Вьюгов на следующей неделе обсудят порядок реализации проектов по украшению города объектами в стиле стрит-арт, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сегодня на встрече с мэром города молодой художник представил проекты по обустройству города. Он считает, что в Нижнем Тагиле живет немало творческих людей, которые готовы заниматься уличным искусством. Молодой человек предложил украсить фасады домов и других объектов яркими панно, чтобы выделить уникальность города и его жителей.
Илья отметил, что Нижний Тагил изменился за последнее время, а потому именно наглядное и понятное всем творчество имеет большие перспективы.
Кроме того, художник продемонстрировал, как может выглядеть исторический объект, если на него спроецировать световую инсталляцию.
Владислав Пинаев поддержал проявленную инициативу и подчеркнул, что «серость из города надо убирать».
Климат Урала таков, что нам всегда не хватает солнца и украшение фасадов зданий, особенно детских садов исправило бы эту ситуацию и добавило в колорит города ярких штриховсказал глава города.
Илья Вьюгов молодой уличный художник из Нижнего Тагила. Недавно он сделал роспись на фасаде дома № 28 на улице Фрунзе. Он занимается проектами, связанными со стрит-артом, граффити и городской средой.