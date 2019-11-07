В Нижнем Тагиле полицейские почтили память погибших сотрудников ОВД

Церемония прошла у обелиска «Солдатам правопорядка», где собрался личный состав Нижнетагильского гарнизона полиции, ветераны ОВД, вдовы и родные погибших правоохранителей.

Мероприятие открыл врио начальника управления полковник полиции Вячеслав Шведчиков. Он отметил, что необходимо помнить всех тех, кто отдал жизни, выполняя свой долг.

Все те, чьи имена здесь увековечены, должны стать для нас примером. Светлая им память, сказал Шведчиков.

Полковник милиции в отставке Павел Федотовских сказал, что сотрудники полиции ежедневно подвергают свою жизнь риску:

Все эти сотрудники, которых мы сегодня вспоминаем, отдали жизнь за своих однополчан, друзей и родных. Мне хочется призвать молодых сотрудников, проходя мимо этого обелиска, на минуточку замедлите шаг, отдавая дань уважения вашим предшественникам.