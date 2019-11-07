Счетная палата выявила нарушения на 104 млн при проверке Нижнетагильского драмтеатра
Счетная палата провела проверку Нижнетагильского драматического театра, в ходе которой нашла 12 нарушений. Как следует из отчета о проверке, в числе нарушений — несоблюдение ведения бухгалтерского учета на сумму 104 млн рублей.
Проверка того, как расходовались бюджетные средства, проводилась за 2018 год. В списке нарушений значатся отражение в отчете об исполнении муниципального задания недостоверной информации, несоблюдение требований по бухучету, нарушение условий договоров аренды нежилых помещений, пользование земельными участками в отсутствие правовых оснований.
Кроме того, театр не выполнил муниципальный заказ на показ спектаклей на выезде на 314 тысяч рублей, не предъявил арендатору пени за несвоевременное внесение платежей в сумме 698,1 тысячи рублей и не отразил в бухгалтерской документации средства на хозяйственные нужды на сумму 300 тысяч рублей.
Счетная палата вынесла в адрес театра представление об устранении нарушений. Информационные письма о проверке были направлены в прокуратуру, главе города и в управление культуры. Результаты проверки рассмотрят в думе на заседании комиссии по соцполитике.