Счетная палата выявила нарушения на 104 млн при проверке Нижнетагильского драмтеатра

Проверка того, как расходовались бюджетные средства, проводилась за 2018 год. В списке нарушений значатся отражение в отчете об исполнении муниципального задания недостоверной информации, несоблюдение требований по бухучету, нарушение условий договоров аренды нежилых помещений, пользование земельными участками в отсутствие правовых оснований.

Кроме того, театр не выполнил муниципальный заказ на показ спектаклей на выезде на 314 тысяч рублей, не предъявил арендатору пени за несвоевременное внесение платежей в сумме 698,1 тысячи рублей и не отразил в бухгалтерской документации средства на хозяйственные нужды на сумму 300 тысяч рублей.