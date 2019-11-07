В Нижнем Тагиле в здании бывшего кинотеатра «Сталь» откроют «Монетку»

Напомним, что администрация города пыталась продать здание несколько раз. Первоначальная цена объекта составляла более 10 миллионов рублей. В 2018 году объект недвижимости перешел из муниципальной собственности в частные руки: здание было продано ООО «КС-Стандарт» за 6 миллионов 235 тысяч рублей.