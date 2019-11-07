В Нижнем Тагиле в здании бывшего кинотеатра «Сталь» откроют «Монетку»
Сегодня, 15:51ОбществоФото: Google.Maps
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В Нижнем Тагиле в здании бывшего кинотеатра «Сталь» на улице Металлургов, 18 будет открыт магазин сети «Монетка».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сейчас в здании ведутся ремонтные работы. Жители Нижнего Тагила заметили, что новый облик здания напоминает оформление магазина торговой сети «Монетка». Представитель торговой сети подтвердил информацию.
В здании бывшего кинотеатра «Сталь» планируется открытие магазина,заявили TagilCity.ru в компании «Монетка».
Напомним, что администрация города пыталась продать здание несколько раз. Первоначальная цена объекта составляла более 10 миллионов рублей. В 2018 году объект недвижимости перешел из муниципальной собственности в частные руки: здание было продано ООО «КС-Стандарт» за 6 миллионов 235 тысяч рублей.
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