Владислав Пинаев: "За год в Нижнем Тагиле реализовано 16 молодежных проектов"

Основной темой заседания стала реализация мероприятий по повышению активности, социальной ответственности и формированию здорового образа жизни молодых людей на Среднем Урале.

Мэр выступил с докладом об организации работы с молодежью в Нижнем Тагиле. Он считает, что молодежь является «носителем инновационного потенциала», поэтому нужно знать, кто станет драйвером роста через несколько лет.

По его словам, вовлечение молодых людей в развитие региона активно продвигается в Нижнем Тагиле. Они участвуют в общественно-политических процессах.

Для прямого диалога с молодыми людьми созданы коммуникационные площадки и формы конструктивного взаимодействия, подчеркнул Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле работает Совет по делам молодежи, Молодежная Дума, студенческий совет, куда входят представители 16 образовательных организаций и Совет работающей молодежи.

Также глава города отметил, что важно поддерживать инициативу молодежи и вовлекать подростков в социальную политику.

За год в муниципалитете реализовано 16 молодежных проектов — победителей конкурса «Твоя инициатива», в летний период более 1000 подростков занимались благоустройством города в отрядах мэра, активно развивается добровольчество, сказал он.

Тагильские волонтеры принимают участие не только в региональных, но и всероссийских, и международных мероприятиях. Особенное внимание уделяется патриотическому воспитанию — проводятся военно-спортивные игры, тактические соревнования на местности, парады юнармейских отрядов, автоквест, акции, а также подготовка к 300-летию Нижнего Тагила.