Жителю Первоуральска по требованию прокуратуры предоставили благоустроенную квартиру
В Первоуральске местный житель, который ранее проживал в аварийном доме, по требованию прокуратуры получил новую квартиру, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что многоквартирный дом по улице Ильича, где мужчина проживал по договору соцнайма, был включён в муниципальную программу по расселению из аварийного жилья.
Однако данные о размере площади квартиры в различных документах были разные. В договоре социального найма — 29,1 кв. м, в Едином государственном реестре недвижимости — 28.1 кв.м, в паспорте жилого помещения от августа 2018 года — 29,4 кв. м. В связи с этим, администрация города предложила мужчине новую квартиру площадью 28,5 кв. м. Однако он отказался из-за меньшей площади предлагаемого жилья и обратился в прокуратуру.
В ведомстве установили, что из-за несовпадений сведений о площади в документах, необходимо руководствоваться данными технического паспорта. В связи с этим прокурор подал в суд исковое заявление.
Первоуральский городской суд удовлетворил требования ведомства и обязал мэрию города предоставить мужчине квартиру площадью не менее 29,4 кв. м. Адмистрация Первоуральска попыталась оспорить судебное решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений. В настоящее время решение суда исполнено — мужчина получил благоустроенную квартиру площадью 47,2 кв. м.