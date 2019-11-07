Жителю Первоуральска по требованию прокуратуры предоставили благоустроенную квартиру

В ходе надзорных мероприятий установлено, что многоквартирный дом по улице Ильича, где мужчина проживал по договору соцнайма, был включён в муниципальную программу по расселению из аварийного жилья.

Однако данные о размере площади квартиры в различных документах были разные. В договоре социального найма — 29,1 кв. м, в Едином государственном реестре недвижимости — 28.1 кв.м, в паспорте жилого помещения от августа 2018 года — 29,4 кв. м. В связи с этим, администрация города предложила мужчине новую квартиру площадью 28,5 кв. м. Однако он отказался из-за меньшей площади предлагаемого жилья и обратился в прокуратуру.

В ведомстве установили, что из-за несовпадений сведений о площади в документах, необходимо руководствоваться данными технического паспорта. В связи с этим прокурор подал в суд исковое заявление.