Астрологи рекомендуют некоторым знакам порисовать на досуге 8 ноября

Водолей

Очень насыщенный день. События будут происходить настолько быстро, что вы не всегда будете успевать за ними. Лучше не стройте планов, многие из них будут нарушены из-за стечения обстоятельств. В деловых вопросах получится подстроиться, а ваша эрудиция позволит быстро находить выход из нестандартных ситуаций. После обеда возможны внеплановые командировки или деловые встречи. Вечером вас могут ожидать неожиданные новости, не обязательно приятные. В отношениях с вашей второй половинкой вам захочется внести разнообразие. Перед принятием решения обсудите всё с вашим партнером во избежание неприятной реакции.