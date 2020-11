Астрологи рекомендуют некоторым знакам порисовать на досуге 8 ноября

Некоторым знакам зодиака следует заняться рисованием в свободное время, а других ждет насыщенный день.

Овен Хороший день. Будут получаться даже такие дела, за которые вы раньше боялись браться. Наберитесь смелости и возьмите на себя более ответственные задачи. Начальство отметит вашу инициативу и вам могут предложить повышение. Ваша нервная система будет очень нагружена. Самочувствие будет не лучшим и вам покажется, что вы заболеваете. Не спешите обращаться к врачу. Это следствие усталости, вам следует хорошо отдохнуть. Займитесь спокойными бытовыми вопросами. Разберитесь с личными делами. Вечером рекомендуется пораньше отойти ко сну. Телец Благоприятный день для представителей знака. Тельцы будут крайне общительны. У вас получится находить правильный подход к окружающим и к месту шутить. Удачными могут стать деловые встречи и переговоры. К вам будут проявлять симпатию и отпускать комплименты. Вероятны приглашения на ужин, часто от незнакомых людей. Займитесь состоянием вашего здоровья. Не лишним станет визит к стоматологу. Вечером не стоит оставаться в одиночестве, подберите подходящую для отдыха компанию. Близнецы Интересный день для близнецов. Те, кто ранее не имел своего дела могут ощутить в себе способности к ведению бизнеса. Это будут удачные вложения или неожиданная идея для предпринимательской деятельности. Иногда обстоятельства будут складываться неблагоприятным образом и заставят вас менять планы, но вы справитесь с любыми трудностями. Рекомендуется заняться физическими упражнениями или посетить тренажерный зал. Не лишним будет взять за привычку больше ходить пешком. На досуге займитесь составлением вашего бюджета. Рак Ракам предстоит решать сложные вопросы. Если не будете лениться, то результатами вы останетесь довольны. Прибегайте к помощи документации для решения некоторых дел. Иногда не будет зазорным подсмотреть правильный выход из положения в интернете. Займитесь активным отдыхом. Хорошо подойдет любимая спортивная игра или фитнес-зал. Вечер лучше провести в кругу семьи. Можете организовать совместное развлекательное мероприятие. Лев Не самый лучший день для львов. Несмотря на отсутствие объективных причин, ваше настроение будет портиться. Возможны конфликты в коллективе. Постарайтесь держать себя в руках и не устраивать скандалы. Лучше всего сосредоточить внимание на самостоятельных делах. Не проводите деловые встречи и переговоры. Хорошо получится справляться с оформлением документов и сделок. Избегайте контактов с родными. Ваша вспыльчивость может оттолкнуть от вас близких людей. Лучше проведите досуг за спокойным хобби. Вечером не планируйте встреч и постарайтесь избежать любого общения. Дева Приятный день для дев. У вас будет остра интуиция. Можете смело ей доверять в принятии решений. В первой половине дня возможно незначительное влияние негативных тенденций. Могут возникнуть задержки с подписанием документов или в оформлении сделок. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Могут обостриться хронические болезни. При первых симптомах рекомендуется обратиться к врачу. Не следует заниматься физической активностью. Отдохнуть можно за приятной беседой в кругу родных и близких. Весы Весам следует проявить терпение. Неосторожность и расторопность помешают выполнить задуманное. Вы можете наделать ошибок впопыхах. Если подвергнете ситуацию тщательному анализу и составите план действий, то результаты будут намного лучше, чем вы ожидаете. Постарайтесь быть немного общительнее. Ваша скованность смущает окружающих. Посетите мероприятия, где будут присутствовать незнакомые люди и откройтесь для общения. Вечером не исключены приятные сюрпризы. Скорпион Вам следует сосредоточиться на поиске единомышленников. День подходит для приятного общения. Заводите новые знакомства и ищите деловых партнеров. Не исключено, что получится заручиться поддержкой влиятельного союзника. Займитесь физическими упражнениями или посетите фитнес-центр. Многое будет зависеть от вашего настроения. При хорошем настрое, получится добиться хороших результатов в спорте. Вечером можете с пользой провести время, занявшись активными играми в компании друзей. Стрелец Неблагоприятный день для представителей знака. Будет сложно сдерживать эмоции, что приведет к конфликтам. Обязательно позднее принесите извинения тем, кого обидели без повода. Рекомендуется исключить рабочие задачи, требующие общения. Займитесь текущей не сложной работой. Не рекомендуется ходить по магазинам и торговым центрам. Велика вероятность невыгодных или вовсе ненужных приобретений. Вечер лучше провести в одиночестве. Займитесь спокойным занятием, например, рисованием или чтением. Козерог Перспективный день. Могут появиться интересные проекты, которые благоприятно повлияют на карьерный рост. Ваши амбиции будут сильны и добавят решительности и исполнительности. Организаторские способности помогут сплотить коллег для решения общих задач. Напряженный день потребует хорошего отдыха. Рекомендуются водные процедуры. Подойдет посещение бассейна или сауны. Неплохим выбором станут банные процедуры в компании друзей. Водолей Очень насыщенный день. События будут происходить настолько быстро, что вы не всегда будете успевать за ними. Лучше не стройте планов, многие из них будут нарушены из-за стечения обстоятельств. В деловых вопросах получится подстроиться, а ваша эрудиция позволит быстро находить выход из нестандартных ситуаций. После обеда возможны внеплановые командировки или деловые встречи. Вечером вас могут ожидать неожиданные новости, не обязательно приятные. В отношениях с вашей второй половинкой вам захочется внести разнообразие. Перед принятием решения обсудите всё с вашим партнером во избежание неприятной реакции. Рыбы Трудный день для рыб. Ваше меланхоличное состояние повлияет на качество вашей работы. Не исключено, что медлительность приведет к возникновению проблем, которые будет сложно исправить. Обратитесь к помощи окружающих. Не забывайте о состоянии своего здоровья. Следует обратить внимание на продукты, которыми вы питаетесь, и исключить вредную пищу. В отношениях вас порадуют поддержкой именно тогда, когда она понадобится. Не скрывайте вашу благодарность в отношении второй половинки.

