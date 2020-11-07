«Государство о вас заботится»: На Урале из спортзала сделали «ковидный» обсерватор

Доставили сюда на «скорой». Только зашли, а нам говорят «выбирайте место», «государство о вас заботится, а вы нос воротите» и всё в таком духе. Вот в ГБ №40 было очень приветливое отношение. Там лечили не только лекарствами, но и заботой о больных, рассказывает пациентка.