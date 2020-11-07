«Государство о вас заботится»: На Урале из спортзала сделали «ковидный» обсерватор

«Государство о вас заботится»: На Урале из спортзала сделали «ковидный» обсерватор

Сегодня, 18:49ОбществоPhoto: E1.ru
В спорткомплексе села Курганово под Екатеринбурга отвели спортзал под обсерватор для коронавирусных больных, пишет E1.

По информации от пациентов, койки в нем размещены очень близко друг к другу. Женщины и мужчины могут находиться на соседних местах.

Доставили сюда на «скорой». Только зашли, а нам говорят «выбирайте место», «государство о вас заботится, а вы нос воротите» и всё в таком духе. Вот в ГБ №40 было очень приветливое отношение. Там лечили не только лекарствами, но и заботой о больных, рассказывает пациентка.

Photo:e1.ru

Она добавила, что все кто приехали остались в спортзале, а она написала отказ и будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в Екатеринбурге на базе «AVS-отеля» был создан обсерватор, в котором позднее произошел пожар. Загорелась кровля бани, находящейся на территории. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На момент возникновения пожара людей в здании не было.

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