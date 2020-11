Куйвашев поручил проверить перевозчика в Нижнем Тагиле из-за нарушений саннорм

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить перевозчика в Нижнем Тагиле из-за несоблюдения масочного режима в транспорте. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

О нарушениях рассказал тагильчанин. Он написал, что на маршруте № 57 из-за нехватки мест люди не соблюдают социальную дистанцию, а пассажиры и водитель не носят маски. Куйвашев ответил, что отправит на маршрут контрольную группу, чтобы понять чьи это недоработки. Он отметил, что даже штрафы действуют не на всех пассажиров. Что касается водителя и кондуктора — они в обязательном порядке должны быть в масках,пишет Куйвашев. Напомним, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что в Екатеринбурге подан судебный иск в связи нарушением масочного режима в транспорте. Транспортники Екатеринбурга решили засудить COVID-диссидентов

