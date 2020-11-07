Куйвашев поручил проверить перевозчика в Нижнем Тагиле из-за нарушений саннорм

О нарушениях рассказал тагильчанин. Он написал, что на маршруте № 57 из-за нехватки мест люди не соблюдают социальную дистанцию, а пассажиры и водитель не носят маски.
Куйвашев ответил, что отправит на маршрут контрольную группу, чтобы понять чьи это недоработки. Он отметил, что даже штрафы действуют не на всех пассажиров.
Что касается водителя и кондуктора — они в обязательном порядке должны быть в масках,пишет Куйвашев.
Напомним, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что в Екатеринбурге подан судебный иск в связи нарушением масочного режима в транспорте.