Общественники рассказали о 27 дне замеров ТКО в Нижнем Тагиле

Осенние замеры завершаются завтра. На улице улице Краснознаменной, 134, в автосервисе «Car Master», в контейнерах для ТКО обнаружены смешанные отходы: промасленные коробки картонные, тара с остатками нефтепродуктов, автомобильное стекло.
В соответствии с нормативами, при проведении замеров отходов исключается смешивание отходов объектов различных категорий.
На ближайшем заседании комиссии по замерам накопления ТКО в Нижнем Тагиле будут озвучены такие факты и внесено организационное предложение о выделении в группу, проводящую замеры, рабочих для сортировки ТКО.
Силами общественности много раз приходилось извлекать из контейнеров, для замера накопления ТКО, отходы, которые не подлежат вывозу на полигон.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 11 октября ежедневно проходят замеры ТКО. Полученные данные передадут в РЭК, они будут использованы для расчета тарифов на вывоз мусора.