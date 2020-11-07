Общественники рассказали о 27 дне замеров ТКО в Нижнем Тагиле

Общественники рассказали о 27 дне замеров ТКО в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:18ОбществоPhoto: Андрей Волегов
7 ноября прошел 27 день замеров объема и массы накапливаемых ТКО и КГО в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил TagilCity.ru общественник Андрей Волегов.

Осенние замеры завершаются завтра. На улице улице Краснознаменной, 134, в автосервисе «Car Master», в контейнерах для ТКО обнаружены смешанные отходы: промасленные коробки картонные, тара с остатками нефтепродуктов, автомобильное стекло.

В соответствии с нормативами, при проведении замеров отходов исключается смешивание отходов объектов различных категорий.

На ближайшем заседании комиссии по замерам накопления ТКО в Нижнем Тагиле будут озвучены такие факты и внесено организационное предложение о выделении в группу, проводящую замеры, рабочих для сортировки ТКО.

Силами общественности много раз приходилось извлекать из контейнеров, для замера накопления ТКО, отходы, которые не подлежат вывозу на полигон.

Photo:Андрей Волегов

Напомним, в Нижнем Тагиле с 11 октября ежедневно проходят замеры ТКО. Полученные данные передадут в РЭК, они будут использованы для расчета тарифов на вывоз мусора.

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