После скандала с Эмбер Херд Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях»

Он пояснил, что студия Warner Brosers решила разорвать с ним контракт, поэтому он больше не будет играть в фильме. Депп отметил, что уважает это решение и поблагодарил тех, кто его поддерживает. Также актер заявил, что он планирует подать апелляцию по решению суда в Великобритании.