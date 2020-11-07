После скандала с Эмбер Херд Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях»

После скандала с Эмбер Херд Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях»

Сегодня, 15:43ОбществоPhoto: страница Джонни Деппа в Instagram
Актер Джонни Депп лишился роли в третьей части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что студия Warner Brosers решила разорвать с ним контракт, поэтому он больше не будет играть в фильме. Депп отметил, что уважает это решение и поблагодарил тех, кто его поддерживает. Также актер заявил, что он планирует подать апелляцию по решению суда в Великобритании.

Речь идет о деле против таблоида The Sun, которое Депп проиграл. Он подал в суд на издание после того, как оно опубликовало статью. В ней утверждалось, что Депп избивал бывшую жену, а сама актриса выступала в качестве свидетельницы.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году, но через год развелись. Позже актер подал иск к бывшей жене на 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называла себя жертвой домашнего насилия. Актер сказал, что ее высказывание — это клевета.

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