Свердловская область вошла в число лидеров по росту рождаемости в России

Свердловская область вошла в число лидеров по росту рождаемости в России

Сегодня, 11:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская и Челябинская области стали лидерами среди регионов России по приросту рождаемости, об этом сообщается на сайте Росстата.

В России впервые с начала этого года зафиксирован рост рождаемости. В сентябре общий прирост составил 9,1 тысяч детей (7,5%). В Екатеринбурге показатель увеличился на 9%, а в Челябинске — на 12,4%. Кроме того, в сентябре зафиксировали снижение младенческой смертности на 9,2%.

Впервые с начала года в УрФО был зафиксирован прирост рождаемости в пяти регионах. Единственным субъектом, где показатель не повысился, стала Курганская область.

Напомним, в сентябре Росстат зафиксировал рост размера пенсии с учетом инфляции.

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