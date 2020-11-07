Свердловская область вошла в число лидеров по росту рождаемости в России

В России впервые с начала этого года зафиксирован рост рождаемости. В сентябре общий прирост составил 9,1 тысяч детей (7,5%). В Екатеринбурге показатель увеличился на 9%, а в Челябинске — на 12,4%. Кроме того, в сентябре зафиксировали снижение младенческой смертности на 9,2%.