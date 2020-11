Свердловская область вошла в число лидеров по росту рождаемости в России

Свердловская и Челябинская области стали лидерами среди регионов России по приросту рождаемости, об этом сообщается на сайте Росстата.

В России впервые с начала этого года зафиксирован рост рождаемости. В сентябре общий прирост составил 9,1 тысяч детей (7,5%). В Екатеринбурге показатель увеличился на 9%, а в Челябинске — на 12,4%. Кроме того, в сентябре зафиксировали снижение младенческой смертности на 9,2%. Впервые с начала года в УрФО был зафиксирован прирост рождаемости в пяти регионах. Единственным субъектом, где показатель не повысился, стала Курганская область. Напомним, в сентябре Росстат зафиксировал рост размера пенсии с учетом инфляции. Росстат: реальные пенсии в России выросли

