Тагильчанам продолжат автоматическое начисление субсидий на детей и по инвалидности

В ведомстве сообщили, что в соответствии с рекомендациями Минтруда и социальной защиты, получателям социальных выплат по инвалидности или пособия на детей не нужно будет подавать справки для продления выплат.
Касаемо выплат на детей сообщили, что данная мера распространяется только на получателей пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, а также выплат в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей.
Автоматическое предоставление пособий связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Напомним, накануне на выплату пособий на детей от трех до семи лет правительство направило 202 миллиарда рублей.