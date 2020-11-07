Убийство медведя-трупоеда и смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Утром 7 ноября в Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП. 17-летний подросток без спроса взял ключи от автомобиля отца и поехал за шаурмой. На нерегулируемой «зебре» он насмерть сбил мужчину. Медицинское освидетельствование показало, что на момент происшествия юноша был пьян. Кроме того, он не имел прав управления транспортным средством. В школе получена положительная характеристика на подростка. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. На его мать составлен протокол об административном правонарушении за передачу машины лицу, не имеющему права управления. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.