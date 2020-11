Убийство медведя-трупоеда и смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 6 ноября.

В Нижнем Тагиле убили медведя, раскапывавшего могилы на местном кладбище. Его обезвредили недалеко от погоста. Животное неоднократно оскверняло места захоронения и повреждало имущество рядом. В одном из случаев ему удалось добраться до тела. По словам очевидцев, медведь обглодал покойника. «Тот самый миша»: в Нижнем Тагиле убили раскапывающего могилы на кладбище медведя Утром 7 ноября в Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП. 17-летний подросток без спроса взял ключи от автомобиля отца и поехал за шаурмой. На нерегулируемой «зебре» он насмерть сбил мужчину. Медицинское освидетельствование показало, что на момент происшествия юноша был пьян. Кроме того, он не имел прав управления транспортным средством. В школе получена положительная характеристика на подростка. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. На его мать составлен протокол об административном правонарушении за передачу машины лицу, не имеющему права управления. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, во время прямого эфира, заявил, что при ухудшении эпидемиологической обстановки в городе будет объявлен режим ЧП. В таком случае столица Урала будет закрыта. Мэр отметил, что для того, чтобы этого не случилось, требуется поддержка горожан. Он призвал соблюдать самоизоляцию и принимать меры предосторожности в виде использования средств индивидуальной защиты. Кроме того Высокинский добавил, что чем выше поднимается уровень заболеваемости, тем дольше будет осуществляться выход из экономического кризиса. Высокинский заявил о возможном закрытии Екатеринбурга из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал о намерении отправить контрольную группу для проверки маршрута общественного транспорта № 57 в Нижнем Тагиле. Поводом стало сообщение от местного жителя о том, что в транспортных средствах, курсирующих на данном направлении, не соблюдается масочный режим и социальная дистанция как со стороны пассажиров, так и водителя. Куйвашев поручил проверить перевозчика в Нижнем Тагиле из-за нарушений саннорм

