В Нижнем Тагиле устанавливают личность погибшего в ДТП с пьяным подростком

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность погибшего в ДТП на Вогульской, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Разыскиваются граждане, которые смогут помочь установить личность скончавшегося мужчины. Сообщаются особые приметы: на вид мужчине 50-60 лет; славянской внешности; волосы седые, средней длины. На нем были темные куртка и джинсы, кожаная кепка черного цвета, свитер в разноцветную полоску темно-синего, голубого и белого цвета. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в управление МВД по телефону 47-70-02, либо сообщить по номеру 02. Напомним, ДТП произошло в Нижнем Тагиле на улице Вогульская 7 ноября. Пьяный 17-летний подросток завладел транспортным средством родителей и поехал за шаурмой. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил неопознанного мужчину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда «скорой». Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле

