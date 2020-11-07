В Нижнем Тагиле устанавливают личность погибшего в ДТП с пьяным подростком

В Нижнем Тагиле устанавливают личность погибшего в ДТП с пьяным подростком

Сегодня, 19:27ОбществоPhoto: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность погибшего в ДТП на Вогульской, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Разыскиваются граждане, которые смогут помочь установить личность скончавшегося мужчины.

Сообщаются особые приметы: на вид мужчине 50-60 лет; славянской внешности; волосы седые, средней длины. На нем были темные куртка и джинсы, кожаная кепка черного цвета, свитер в разноцветную полоску темно-синего, голубого и белого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в управление МВД по телефону 47-70-02, либо сообщить по номеру 02.

Напомним, ДТП произошло в Нижнем Тагиле на улице Вогульская 7 ноября. Пьяный 17-летний подросток завладел транспортным средством родителей и поехал за шаурмой. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил неопознанного мужчину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда «скорой».

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