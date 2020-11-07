В Нижнем Тагиле устанавливают личность погибшего в ДТП с пьяным подростком

Сообщаются особые приметы: на вид мужчине 50-60 лет; славянской внешности; волосы седые, средней длины. На нем были темные куртка и джинсы, кожаная кепка черного цвета, свитер в разноцветную полоску темно-синего, голубого и белого цвета.