Война за парковку и «сырой» аутсорсинг. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 1 февраля скорую помощь передают на аутсорсинг. Предполагается, что компания-перевозчик предоставит 33 автомобиля вместе с водителями. Однако уже сейчас медики и работники станций скорой помощи недовольны изменениями. А депутаты считают идею сырой и непроработанной. Так чем же обернется для Нижнего Тагила передача «скорой» в частные руки, и не превратится ли она в такси?