Война за парковку и «сырой» аутсорсинг. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Война за парковку и «сырой» аутсорсинг. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:42ОбществоPhoto: pixabay.com
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле с 1 февраля скорую помощь передают на аутсорсинг. Предполагается, что компания-перевозчик предоставит 33 автомобиля вместе с водителями. Однако уже сейчас медики и работники станций скорой помощи недовольны изменениями. А депутаты считают идею сырой и непроработанной. Так чем же обернется для Нижнего Тагила передача «скорой» в частные руки, и не превратится ли она в такси?

В Нижнем Тагиле сменился главврач городской больницы № 1, не раз оказывающейся в центре скандалов на фоне пандемии. Пациенты жаловались на многочасовые очереди на КТ, а также на некачественную медпомощь. Прежний главврач Олег Николаев понижен в должности до начальника медчасти, а его место занял экс-заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских. Последний, кстати, был уволен из минздрава после скандала связанного с госзакупками.

На Вагонке жители двора на улице Юности делят парковку с владелицей кафе. По их словам, женщина начала устанавливать забор вокруг заведения, захватив часть парковки, детскую площадку и ограничив жителям выезд из двора. Собственница кафе Татьяна Казанцева уверяет, что устанавливает ограждение на своей территории, а жители двора по непонятной причине ополчились против нее — закидывают помещение сырыми яйцами, а дети изрисовали фасад кафе.

На тагильчан продолжают наводить страх косолапые лесные жители — медведи, все чаще выходящие в город. Накануне медведь раскопал еще одну могилу на кладбище на Вагонке. Животное вскрыло гроб и обглодало труп. Позже выяснилось, что разворошенная могила принадлежит деду общественника Александра Коченкова. Вчера животное было отстрелено.

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