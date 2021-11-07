Из-за голода и побоев ребенок сбежал от приемных родителей в Североуральске

Приемный ребенок, который пожаловался на побои и отсутствие еды и одежды, сбежал из дома в Североуральске. Прокуратура проводит проверку.

О том, что воспитывающийся в приемной семье ребенок ушел из дома, сообщили СМИ. Родители воспитывают нескольких детей. В сообщениях говорится о том, что несовершеннолетние голодают, родители не покупают им зимнюю и школьную одежду, а также применяют физическое насилие к детям. Теперь в приемной семье, образовательных учреждениях и органах опеки будет проведена проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, в Нижнем Тагиле проверяется семья «профессиональной опекунши», воспитавшей более 20 детей. После сообщений СМИ стало известно о проблемах, в частности о физических и моральных издевательствах матери. Кроме того, один из старших братьев насиловал своего младшего и сестру. Сейчас дети изъяты из семьи. Детский омбудсмен приедет в Нижний Тагил из-за насилия в приемной семье с 20 детьми

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