На неоплату проделанной работы пожаловались переписчики из Екатеринбурга

Также женщина заявила, что с работниками не были подписаны контракты, хотя обещали их предоставить с начала переписи. А 7 ноября в мессенджеры пришли сообщения, о том, что тем, кто не переписал 300 человек нужно сдать планшеты, и зарплату они не получат. При этом лично она переписала 264 екатеринбуржца.