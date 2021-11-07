На неоплату проделанной работы пожаловались переписчики из Екатеринбурга

На неоплату проделанной работы пожаловались переписчики из Екатеринбурга
На неоплату проделанной работы пожаловались переписчики из Екатеринбурга
Сегодня, 16:30ОбществоФото: 1MI
На то, что руководство отказывается выплачивать им зарплату рассказали переписчики населения из Екатеринбурга. Причиной стало невыполнение плана.

Также женщина заявила, что с работниками не были подписаны контракты, хотя обещали их предоставить с начала переписи. А 7 ноября в мессенджеры пришли сообщения, о том, что тем, кто не переписал 300 человек нужно сдать планшеты, и зарплату они не получат. При этом лично она переписала 264 екатеринбуржца.

А сейчас заключат контракты с родственниками и нам «простым смертным» даже спасибо не скажут, сообщила женщина в группу «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Напомним, жители Екатеринбурга, недовольные введением «чистых зон» отказывались впускать в квартиры переписчиков без QR-кодов и ПЦР-тестов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Свердловская областьзарплатаперепись населенияЕкатеринбург
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