На неоплату проделанной работы пожаловались переписчики из Екатеринбурга

Также женщина заявила, что с работниками не были подписаны контракты, хотя обещали их предоставить с начала переписи. А 7 ноября в мессенджеры пришли сообщения, о том, что тем, кто не переписал 300 человек нужно сдать планшеты, и зарплату они не получат. При этом лично она переписала 264 екатеринбуржца.
А сейчас заключат контракты с родственниками и нам «простым смертным» даже спасибо не скажут, сообщила женщина в группу «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».
Напомним, жители Екатеринбурга, недовольные введением «чистых зон» отказывались впускать в квартиры переписчиков без QR-кодов и ПЦР-тестов.