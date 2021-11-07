Погибшая в ДТП на Гальянке 17-летняя пассажирка похоронена в Нижнем Тагиле

Погибшая в ДТП на Гальянке 17-летняя пассажирка похоронена в Нижнем Тагиле
Погибшая в ДТП на Гальянке 17-летняя пассажирка похоронена в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:14ОбществоФото: 1MI
17-летнюю девушку, которая погибла в ДТП 4 ноября на Гальянке в Нижнем Тагиле похоронили 7 ноября. Также в аварии погиб 21-летний пассажир иномарки.

Прощание с тагильчанкой прошло в похоронном доме «Обряд» на улице Краснознаменная, 36, сообщается на странице отца девушки «ВКонтакте».

В комментариях знакомые выражают соболезнования родным и близким и отмечают, что у девушки было тонкое чувство юмора, она была душой компании.

Редакция TagilCity.ru также выражает соболезнования родственникам девушки.

Напомним, 4 ноября 20-летний водитель «Опель астра» не справился с управлением и врезался в столб на Гальянке в Нижнем Тагиле. Он был госпитализирован, а два пассажира иномарки скончались на месте аварии. Позже появилось видео смертельного ДТП, на котором «Опель» пытается обогнать машину, едущую впереди.

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