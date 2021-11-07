Продление ограничений и заявивший о подлоге депутат. Итоги дня в Свердловской области

Выходные дни не продляются, а ограничения остаются. Правительство региона не будет снимать введенные на время локдауна запреты. Видно чиновники надеются, что это поможет снизить заболеваемость COVID-19, хотя даже каникулы не принесли результата. Самые важные новости региона за 7 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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