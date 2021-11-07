Уточки и «оборотень в погонах»: жизнь свердловской провинции за последние сутки

Так посчитал полицейский из Асбеста, которого скоро будут судить за сокрытие фактов кражи имущества с железнодорожных станций в Свердловской области. Правоохранитель не просто скрывал факты краж, но и сам поставлял за деньги ворам информацию о работе своих коллег. Эта информация и помогала злоумышленникам пару лет воровать металл со станции Шарташ и Екатеринбург — Пассажирский. Кстати, воровство с таких значимых и стратегических объектов как железная дорога может привести к серьезным трагедиям и многочисленным жертвам.