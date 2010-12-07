«Хаос и неразбериха» на трассе возле Невьянска: огромная пробка и движение по встречной полосе

Сегодня, 7 декабря, с 7.30 на трассе Серов - Екатеринбург в районеНевьянска образовалась пробка из-за 5-ти фур длинномеров, которыхразвернуло и сложило на подъеме.По свидетельству очевидцев, пробка была длиной в десяток километров.Через полчаса после простоя фуры начали съезжать вниз по подъему допервого поворота на встречную дорогу, т.е. трассу Екатеринбург - Серов.Сотрудников ГИБДД, сообщают свидетели пробки, на месте не было, итворился «полнейший хаос и неразбериха». Однако, по предварительным данным, происшествие обошлось без столкновений и жертв, только одна машина вылетела в кювет.