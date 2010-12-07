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«Хаос и неразбериха» на трассе возле Невьянска: огромная пробка и движение по встречной полосе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Хаос и неразбериха» на трассе возле Невьянска: огромная пробка и движение по встречной полосе

7 декабря 2010, 17:03Общество
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