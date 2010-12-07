Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС рекомендует ограничить выезд личного транспорта
7 декабря 2010, 11:56Общество
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МЧС обратилось к свердловчанам с очередным предупреждением. Неблагоприятные погодные условия прогнозирует МЧС в 8 муниципальных образованиях, в том числе в Нижнем Тагиле.
Как сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по Свердловсой области, в период прохождения осадков и усиления ветра в нескольких районахобласти возможно нарушение электроснабжения и связи,увеличениеколичества ДТП.В районе Нижнего Тагила прогнозируется рост количестваДТП на трассе Екатеринбург-Серов (на участке 100-120 км).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями МЧС по Свердловской области рекомендует жителям области своевременносчищать снег с крыш зданий,прекратить строительные работы, ограничитьвыезд личного автотранспорта. Также не стоит оставлять транспортныесредства под кронами больших деревьев.
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