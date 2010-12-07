Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС рекомендует ограничить выезд личного транспорта

Как сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по Свердловсой области, в период прохождения осадков и усиления ветра в нескольких районахобласти возможно нарушение электроснабжения и связи,увеличениеколичества ДТП.В районе Нижнего Тагила прогнозируется рост количестваДТП на трассе Екатеринбург-Серов (на участке 100-120 км).