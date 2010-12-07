Канадец набьет на своем теле 100 тысяч татуировок

Все они будут представлять собой надписи - интернет-адреса различных компаний, которые согласятся участвовать в реализации задумки 29-летнего жителя Монреаля, сообщает Лента.ру. Компании, собирающиеся оставить след на теле канадца, должны будут внести за это определенную плату, а затем деньги передадут в фонд CARE Canada. «Я собираюсь побить мировой рекорд по количеству тату, но прежде всего, я хочу помочь людям. И для этого я избрал вот такой способ», - отметил Вальянкур. Ожидается, что акция по нанесению на тело 100 тысяч тату стартует в 2011 году.