Латвийская делегация приехала на Урал развивать партнерские отношения

Как рассказали в пресс-службе свердловского Министерства международных и внешнеэкономических связей, «цель визита – развитие деловых партнерских отношений между Ригой и Свердловской областью, продвижение товаров и услуг под брендом «Рижская марка», а так же презентация инвестиционного потенциала и туристических возможностей».

Делегация Латвии во главе с председателем Рижской думы, мэром Риги Нилом Ушаковым встретится с руководством области и Екатеринбурга. Гости примут участие в бизнес-семинаре, а также проведут переговоры в Уральской торгово-промышленной палате и посетят хоккейный матч «Автомобилист» - Динамо (Рига). Визит стал возможен благодаря договоренностям о сотрудничестве между Свердловской областью и Латвией, достигнутым в ходе переговоров губернатора Александра Мишарина в феврале 2010 года с послом Латвии в России Эдгарсом Скуя.