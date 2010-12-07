Молодым семьям Нижнего Тагила вручили сертификаты на приобретение жилья
7 декабря 2010, 18:02ОбществоАнка
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В этом году в Нижнем Тагиле свидетельства получают 22 молодые семьи.
Всего в списке участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 469 человек. За время ее реализации жильем обеспечены 148 тагильских молодых семей. 6 семей получили из областного бюджета дополнительные денежные средства на детей в размере 10% из областного бюджета, сообщает ntagil.org
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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