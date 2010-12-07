Налоговые льготы от президента получит шестая часть малого бизнеса
Минздравсоцразвития разослало подготовленный по заданию президента Дмитрия Медведева законопроект о плавном повышении страховых взносов для части малого бизнеса, пишет «Коммерсант».
Льготная налоговая ставка в 2011-2012 годах будет предоставлена по 17 видам экономической деятельности, в которые не войдет практически вся сфера услуг, включая общественное питание, торговлю и транспорт. В список попадает только 15-17 процентов от всех малых предприятий. Большая часть малого бизнеса работает в торговле, которая в список Минздравсоцразвития не включена. О предоставлении малому бизнесу льгот по уплате ЕСН на два года, напомним, Медведев заявил в своем послании Федеральному собранию 30 ноября. Речь шла о малых предприятиях «в производственной и социальной сферах», которые в 2011-2012 годах будут платить ставку ЕСН в 26 процентов, тогда как остальной бизнес - 34 процента.
В предварительный перечень министерства вошли такие виды экономической деятельности как производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстильное производство, производство машин и оборудования, мебели, спортивных товаров и игрушек, а также научные исследования и разработки. Минэкономразвития недовольно списком Минздрава и намерено добиваться льгот для более широкого круга предприятий.
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