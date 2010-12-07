Налоговые льготы от президента получит шестая часть малого бизнеса

Льготная налоговая ставка в 2011-2012 годах будет предоставлена по 17 видам экономической деятельности, в которые не войдет практически вся сфера услуг, включая общественное питание, торговлю и транспорт. В список попадает только 15-17 процентов от всех малых предприятий. Большая часть малого бизнеса работает в торговле, которая в список Минздравсоцразвития не включена. О предоставлении малому бизнесу льгот по уплате ЕСН на два года, напомним, Медведев заявил в своем послании Федеральному собранию 30 ноября. Речь шла о малых предприятиях «в производственной и социальной сферах», которые в 2011-2012 годах будут платить ставку ЕСН в 26 процентов, тогда как остальной бизнес - 34 процента.