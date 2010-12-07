Режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада могут ввести в Нижнем Тагиле

Как сообщили нам в отделе дорожного хозяйства комитета по городскомухозяйству, минувшей ночью техника расчищала проспекты Мира и Ленина,улицы Фрунзе, Горошникова, Ильича, проспекты Вагоностроителей иЛенинградский, улицы Зари, Правды, Садоводов, Индустриальную,Балакинскую и другие улицы.

Сегодня днем расчистка улиц будет вестись с частичным закрытием движениятранспорта. Так, для более эффективной расчистки в течение дня возможноперекрытие движения на перекрестках по улицам Серова, Газетной, КарлаМаркса и других. Движение будет недоступно 1-2 часа.

Скорее всего, в городе введут режим чрезвычайной ситуации. Напомним, вЕкатеринбурге только на днях был отменен режим ЧС. Однако ситуация суборкой снега остается сложной и в уральской столице.