Скрипачка расплатилась за обед инструментом Страдивари
7 декабря 2010, 16:42ОбществоАнка
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Кореянка Мин Чин Ким зашла в закусочную одного из лондонских вокзалов. Она оставила футляр со скрипкой без присмотра буквально на несколько секунд.
Похитителям этого времени хватило, пишет The Daily Mail. Помимо скрипки 1696 года в футляре находились два смычка общей стоимостью более 105 тысяч долларов. В полиции отмечают, что продать такую скрипку будет очень сложно, поскольку это редкий и узнаваемый инструмент. Компания, в которой застрахован инструмент, пообещала более20-ти тысяч долларов за информацию о его местонахождении. Интересный факт. Совсем недавно любителям искусства предоставилась возможность купить офисный столиз ценных пород дерева, из которых изготавливались знаменитые скрипки Страдивари.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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