Скрипачка расплатилась за обед инструментом Страдивари

Похитителям этого времени хватило, пишет The Daily Mail. Помимо скрипки 1696 года в футляре находились два смычка общей стоимостью более 105 тысяч долларов. В полиции отмечают, что продать такую скрипку будет очень сложно, поскольку это редкий и узнаваемый инструмент. Компания, в которой застрахован инструмент, пообещала более20-ти тысяч долларов за информацию о его местонахождении. Интересный факт. Совсем недавно любителям искусства предоставилась возможность купить офисный столиз ценных пород дерева, из которых изготавливались знаменитые скрипки Страдивари.