Сотрудники ГИБДД следят за детскими горками

Начиная с декабря и до конца зимы на территории Нижнего Тагила и Горноуральскогогородского округа проводится целевое профилактическое мероприятие«Горка». Оно направлено на выявление и пресечение ДТП с детьми.

В зимнийпериод опасность представляют горки, которые выходят на проезжую часть.О фактах образования или использования опасных горок, наледей и снежныхвалов, выходящих на проезжую часть, незамедлительно сообщайте в отделГИБДД по телефонам 02, 25-00-44, 97-65-71.Также ГИБДД обращается к населению с просьбойсамостоятельно приниматьмеры по ликвидации опасных горок путем присыпки, ограждения илиразрушения опасного скользкого покрытия.