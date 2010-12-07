США приостановили печать 100-долларовых купюр

Такое решение было принято из-за большого количества брака при печати купюр. По данным одного из собеседников телеканала, дефекты имеют около 30 процентов всех 100-долларовых купюр, сошедших с печатного станка. Причину сбоя в печатном процессе пока установить и устранить не удается.Всего к моменту принятия решения о приостановке печати новых 100-долларовых купюр было изготовлено 1,1 миллиарда банкнот. Специалисты в экстренном порядке разрабатывают систему механической сортировки купюр с браком. Ручная сортировка купюр займет от 20 до 30 лет, механическая - около года.