Тагильская модель заключила контракт с ведущим азиатским агентством
7 декабря 2010, 10:07Общество
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Модель Diamond Дарья Федорова подписала контракт с одним из лучших азиатских агентств «DONNA» (Токио) и успешно начала зарубежную карьеру.
Также Дарья Федотова была приглашена для работы в модельное агентствоAlexandri Models (Екатеринбург). За прошедшие 2 месяца тагильскаякрасавица добилась значительных успехов. Она приняла участие в«EKATERINBURG FASHION WEEK» в показах лучших дизайнеров проекта и былаприглашена для съемки октябрьского номера журнала «Fashion Week».
Новость сообщила Алена Ахмедова в рамках проекта «Расскажи всем».
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