Тагильская модель заключила контракт с ведущим азиатским агентством

Также Дарья Федотова была приглашена для работы в модельное агентствоAlexandri Models (Екатеринбург). За прошедшие 2 месяца тагильскаякрасавица добилась значительных успехов. Она приняла участие в«EKATERINBURG FASHION WEEK» в показах лучших дизайнеров проекта и былаприглашена для съемки октябрьского номера журнала «Fashion Week».