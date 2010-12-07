У британского пенсионера заново вырос череп

Об этом сообщают местные СМИ. 72-летний почтальон Гордон Мур из графства Нортумберленд в 1955 году получил серьезную черепно-мозговую травму в автомобильной аварии. Чтобы спасти ему жизнь хирургам пришлось удалить осколки черепа и вживить на место ранения титановую пластину. В этом году Мур обратился к наблюдавшим его врачам в госпитале Ньюкасла по поводу воспаления на голове. Хирурги заявили, что необходимо заменить пластину на новую. Когда во время операции медики удалили пластину, они с удивлением обнаружили, что кость под ней полностью регенерировалась. Как отметил врач 72-летнего Мура Парам Бхаттатири, восстановившаяся часть черепа полностью повторила форму пластины.