У британского пенсионера заново вырос череп
7 декабря 2010, 16:36ОбществоАнка
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Британские врачи стали свидетелями уникального случая – полной регенерации лобной кости черепа.
Об этом сообщают местные СМИ. 72-летний почтальон Гордон Мур из графства Нортумберленд в 1955 году получил серьезную черепно-мозговую травму в автомобильной аварии. Чтобы спасти ему жизнь хирургам пришлось удалить осколки черепа и вживить на место ранения титановую пластину. В этом году Мур обратился к наблюдавшим его врачам в госпитале Ньюкасла по поводу воспаления на голове. Хирурги заявили, что необходимо заменить пластину на новую. Когда во время операции медики удалили пластину, они с удивлением обнаружили, что кость под ней полностью регенерировалась. Как отметил врач 72-летнего Мура Парам Бхаттатири, восстановившаяся часть черепа полностью повторила форму пластины.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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