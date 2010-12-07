Уралвагонзавод г. Нижнего Тагила запустит производство вагонов нового поколения
7 декабря 2010, 18:17ОбществоАнка
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УВЗ и Тихвинский вагоностроительный завод заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций.
Стороны договорились о производстве вагонов нового поколения на инновационной тележке Barber S-2-R. Уралвагонзавод получит лицензию на право производства и продажи тележек такого типа и их элементов. Уже в 2012 году комплектующие для их производства на предприятие поставит Тихвинский вагоностроительный завод. Стороны также договорились о сотрудничестве в производстве вагонов нового поколения, интеллектуальными правами на которые владеет «Уралвагонзавод». Корпорация передаст ТВСЗ лицензию на право производства и продажи грузовых вагонов, отметили в пресс-службе УВЗ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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