Уралвагонзавод г. Нижнего Тагила запустит производство вагонов нового поколения

Стороны договорились о производстве вагонов нового поколения на инновационной тележке Barber S-2-R. Уралвагонзавод получит лицензию на право производства и продажи тележек такого типа и их элементов. Уже в 2012 году комплектующие для их производства на предприятие поставит Тихвинский вагоностроительный завод. Стороны также договорились о сотрудничестве в производстве вагонов нового поколения, интеллектуальными правами на которые владеет «Уралвагонзавод». Корпорация передаст ТВСЗ лицензию на право производства и продажи грузовых вагонов, отметили в пресс-службе УВЗ.