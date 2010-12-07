В Нижнем Тагиле столкнулись 5 машин

6 декабря в 13.30 28-летний водитель ВАЗ-2112, следуя по южному подъездук Нижнему Тагилу, на 9 км со стороны Екатеринбурга допустилстолкновение с автомобилями ВАЗ-21053, ВАЗ-21099, «Ниссан-Премьера», и«Ниссан-х-трейл».