В Нижнем Тагиле столкнулись 5 машин
7 декабря 2010, 16:23Общество
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Вчера, 6 декабря, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП: столкнулись 5 машин.
6 декабря в 13.30 28-летний водитель ВАЗ-2112, следуя по южному подъездук Нижнему Тагилу, на 9 км со стороны Екатеринбурга допустилстолкновение с автомобилями ВАЗ-21053, ВАЗ-21099, «Ниссан-Премьера», и«Ниссан-х-трейл».
В результате ДТП 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053госпитализирован с переломом левого бедра.
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