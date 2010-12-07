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В Нижнем Тагиле завершена проверка по факту взрыва в углеподготовительном цехе НТМК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле завершена проверка по факту взрыва в углеподготовительном цехе НТМК

7 декабря 2010, 18:24ОбществоАнка
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