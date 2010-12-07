В Нижнем Тагиле завершена проверка по факту взрыва в углеподготовительном цехе НТМК

Причинами произошедшего, как установлено прокурорской проверкой, явились неудовлетворительная организация работ, ненадлежащее обеспечение производственного контроля за организацией работ повышенной опасности. Как рассказали в областной прокуратуре, взрыв произошел из-за воспламенения угольной пыли при проведении сварочных работ на желобе, по которому поступает уголь на конвейер.

Напомним, в тот день около 10 часов в цехе произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре работника предприятия. Все пострадавшие получили термические ожоги, один из них, получивший повреждения более 70% поверхности тела, впоследствии скончался. По результатам проверки прокуратурой Тагилстроевского района внесено представление в адрес управляющего директора ОАО «НТМК» с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь допустивших их лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, материалы переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.