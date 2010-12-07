В Свердловской области созданы запасы зерна и муки на полтора месяца
7 декабря 2010, 17:31ОбществоАнка
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В ближайшее время мукомольные предприятия за счет собственных и кредитных средств планируют закупить более 20 тыс. тонн продовольственного зерна.
На предприятиях отрасли созданы запасы зерна и муки, рассчитанные на полтора месяца работы. Сформированы запасы фуражного зерна, что позволило стабилизировать цены на комбикорм, сообщает УрБК.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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