Аномальное для тагильской зимы тепло завершается

Оно пришло на Средний Урал с центральной части России вместе с циклоном. Центр его далеко. Поэтому особых осадков нет, рассказала нам начальник отдела прогнозирования Свердловского Гидрометцентра Галина Сердюк. По ее словам, сейчас температура выше многолетних показателей на 8-10 градусов.