Аномальное для тагильской зимы тепло завершается
7 декабря 2011, 18:30ОбществоВалерия Лошкарева
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Среда – последний день с лужами под ногами. Аномальное для уральской зимы тепло завершается.
Оно пришло на Средний Урал с центральной части России вместе с циклоном. Центр его далеко. Поэтому особых осадков нет, рассказала нам начальник отдела прогнозирования Свердловского Гидрометцентра Галина Сердюк. По ее словам, сейчас температура выше многолетних показателей на 8-10 градусов.
Но в период предзимья оттепели случаются часто, так что удивляться особо нечему. Среда - последний день этой оттепели. Уже в четверг температура понизится на 2-4 градуса, а теплый воздух начнет перемещаться в Западную Сибирь, отметила Галина Сердюк.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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