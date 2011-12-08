Автобусы ПАЗ обновились и стали современнее
Павловский автобусный завод внес улучшения в экстерьер и интерьер автобуса ПАЗ-3204. В 2012 году в серию пойдет междугородная модификация ПАЗ-320412 Вектор.
Рестайлинговые автобусы ПАЗ-3204, получившие название Вектор, оборудованы передней и задней стекломасками с новым дизайном и оптикой Hella. Согласно современным тенденциям автомобилестроения, бампер состоит из трех частей, что улучшает ремонтопригодность автобуса в эксплуатации. В автобусах установлены двигатели новой серии Cummins ISF и ЯМЗ-534, а также противобуксовочная система (ASR).
Рестайлинговый ПАЗ-3204 получил более эргономичное место водителя с новым рулевым колесом, электронной комбинацией приборов и капотом моторного отсека, информирует Автостат.
На выбор заказчик может оснастить автобус: кондиционером, багажными полками, аудио- и видеосистемами, различными вариантами пассажирских кресел, ремнями безопасности и др. На 100 км автобус расходует 22 л топлива.
Фото: autostat.ru