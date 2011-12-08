Автобусы ПАЗ обновились и стали современнее

Рестайлинговые автобусы ПАЗ-3204, получившие название Вектор, оборудованы передней и задней стекломасками с новым дизайном и оптикой Hella. Согласно современным тенденциям автомобилестроения, бампер состоит из трех частей, что улучшает ремонтопригодность автобуса в эксплуатации. В автобусах установлены двигатели новой серии Cummins ISF и ЯМЗ-534, а также противобуксовочная система (ASR).