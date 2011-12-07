Эксперты нашли в проекте бюджета Нижнего Тагила на 2012 год множество погрешностей

Проект бюджета на 2012 год и даже перспективные показатели на 2013-2014 гг. жители нашего города будут обсуждать сегодня в 15.00. на публичных слушаниях в здании бывшего дома политпросвещения города. Накануне планируемый главный финансовый документ Нижнего Тагила начали изучать и депутаты городской думы, но выданное им заключение счетной палаты (СП) невольно подтолкнуло к другому решению. Вернуть мэрии представленный проект на доработку.

Итак, согласно имеющемуся в нашем распоряжении заключению счетной палаты, проект бюджета в городскую думу представлен с нарушением срока, установленного Положением о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил. Кроме того вместе с проектом представлены предварительные итоги социально-экономического развития города за первое полугодие 2011 года. «Поскольку на момент представления проекта бюджета истекшим периодом финансового года является 9 месяцев, следовало представить предварительные итоги за 9 месяцев 2011 года», - гласит текст казенной бумаги СП.

Основные характеристики бюджета-2012 можно определить тремя пунктами: общий объем планируемых доходов – 5 877 664,4 тысяч рублей, общий объем расходов – 5 988 777,4 тыс. руб., дефицит – 111 миллионов 113 тысяч рублей. На текущий год дефицит бюджета был, напомним, в три раза больше. Но насколько это соответствовало действительности, неизвестно. При подведении ежеквартальных промежуточных итогов исполнения бюджета обнаруживалось вдруг, что на самом деле в отчетах чиновников при планируемом дефиците средств возникает устойчивый профицит – миллионов двести с длинным хвостиком. По-русски говоря, деньги есть, но как их потратить в установленный срок, никто не знает. Такая же неблагополучная финансовая ситуация была, уточним, и в прошлом году.

Какими будут фактические доходы горбюджетав 2012 году, во многом зависит и от того, насколько раскошелится для города-труженика областной центр.А пока в столице Среднего Урала – полная анархия. Губернатор Александр Мишарин уехал лечиться по настоянию родственников в Германию, и раньше января, а то и марта, вряд ли вернется к исполнению своих обязанностей. Вновь избранные депутаты облДумы соберутся на первое заседание 9 декабря и начнут делить портфели в структуре губернского Законодательного собрания. И только после этогоприступят кскороспешному утверждению областного бюджета.

Что касается статьи планируемых расходов горбюджета, то некоторые параметры уже заставляют заДУМАться. Планируется максимальное уменьшение бюджетных ассигнований по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 66,8%, «Здравоохранение» - на 96,7. В пояснительной записке мэрии это объясняется тем, что сокращаются ассигнования на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилья, а также на реализацию мероприятийобластной и муниципальной программ по комплексному благоустройству дворовых территорий. Интересно означает ли это, что, к примеру, известная программа «1000 дВОРОВ» продолжена, вопреки ранее выданным обещаниям, не будет?

А с уменьшением ассигнований на здравоохранение еще проще. С 1 января 2012 года все вопросы по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в лечебных учреждениях, а также медпомощиженщинам в период беременности и после родов будут исключены из вопросов (простите за тавтологию) местного значения.То есть если хочешь быть здоров, сам ищи всех докторов. А врачебный штату нас и так укомплектован наполовину. Вопрос на засыпку – если все больнички будут переданы в область, то чем года будет заниматься городское управление здравоохранения? И следует ли платить прежнюю зарплату новому вице-мэру по соцполитике, ведь обязанностей у него будет меньше?

Зато на 263% планируется увеличить выделение средств по статье «национальная экономика». Искренне хочется верить представленным тексту пояснительной записки мэрии. Можно больше тратить денег и на содержание и ремонт дорог, и на экологию, и на транспорт, и наувеличение расходов на зарплату работниковмуниципальных учреждений. А на самом деле?

Но, акцентируют внимание специалисты СП,в проекте бюджетанормативформирования расходов на содержание органов местного самоуправления превышен, вопреки постановлению правительства Свердловской области, 17 119 000 рублей.

Предусмотрено в проекте бюджета и финансирование 24 муниципальных целевых программ. Есть и другое документ на эту тему – «Перечень долгосрочных программ, мероприятия которых планируются к финансированию». Если проанализировать указанное приложение-дополнение, выясняется, что в полной мере финансироваться будут далеко не все программыили не финансироваться вообще. 100-процентные расходы ожидаются по разделам: программа «Старшее поколение», развитие градостроительной деятельности и развитие малого и среднего предпринимательства. Остальные – по остаточному принципу. В аутсайдерах:программы профилактики наркомании, кадры в учреждениях физкультуры и спорта, питание учащихся и обучение их же (второклассников) плаванию, переселение граждан из ветхого жилья, комплексное благоустройство города, предоставление выплат молодым семьям на приобретение жилья…

Единственное, что хоть как-то утешает, приняты публичные обязательства на выплаты установленного когда-то по инициативе прежнего мэра Николая Диденко премии мифического Аиста семьям за рождение второго и последующих детей. Цена вопроса – 2 миллиона 520 тысяч рублей, или вчетыре раза меньше, чем было на момент вступление Валентины Исаевой в должность мэра.

Вот такой, собственно, социально-ориентированный бюджет нам приготовлен на следующий год. И буквально два слова о перспективах на 2013-2014 гг. Основные показатели, уважаемые читатели, сравнивайте сами (с проектом на 2012 года). Доходы – 4 107 438 000 рублей в 2013 году и 4 333 249 000 целковых в 2014-м. Расходы – такие же. Дефицит бюджета не предусмотрен.

Общее резюме счетной палаты прилагаем в вольном изложении. Муниципальные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства города, не приняты, что противоречит нормам бюджетного законодательства. Итог напрашивается один – документ «сырой», неграмотный и подлежит возвращению мэрии на доработку. Тогда что сегодня должны обсуждать тагильчане?