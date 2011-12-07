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Эксперты нашли в проекте бюджета Нижнего Тагила на 2012 год множество погрешностей
Сюжеты:
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Эксперты нашли в проекте бюджета Нижнего Тагила на 2012 год множество погрешностей

7 декабря 2011, 11:59ОбществоВалерия Лошкарева
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