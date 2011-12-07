Гонки в США и Бахрейне остались в календаре Формулы-1 2012 года

«Сегодня мистер Экклстоун принял наш чек, – цитирует одного из главных инвесторов автодрома в Техасе Реда МакКомса Autosport. – Мы бы хотели поблагодарить правительство Техаса, работников комплекса Circuit of the Americas и лично Берни Экклстоуна».

Подтверждение статуса гонок в США и Бахрейне означает, что в 2012 году Формула-1 побьет собственный рекорд по количеству этапов за сезон. Окончательный вариант календаря включает в себя 20 Гран-при.