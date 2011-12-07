Гонки в США и Бахрейне остались в календаре Формулы-1 2012 года
7 декабря 2011, 11:52ОбществоРОман БОТов
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Международная автомобильная федерация (FIA) не стала менять расписание гонок Формулы-1 на следующий сезон. Это означает, что американский этап в Остине дебютирует в чемпионате мира в конце ноября 2012 года. Ранее генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун планировал исключить заезд в Техасе из календаря, но в итоге американцам удалось убедить его провести гонку.
Гран-при Бахрейна также сохранит свое место.
«Сегодня мистер Экклстоун принял наш чек, – цитирует одного из главных инвесторов автодрома в Техасе Реда МакКомса Autosport. – Мы бы хотели поблагодарить правительство Техаса, работников комплекса Circuit of the Americas и лично Берни Экклстоуна».
Подтверждение статуса гонок в США и Бахрейне означает, что в 2012 году Формула-1 побьет собственный рекорд по количеству этапов за сезон. Окончательный вариант календаря включает в себя 20 Гран-при.
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