Грецию научат экономить

Дефицит бюджета предполагается в 5,4% ВВП при условии реализации программы обмена греческих государственных облигаций с дисконтом в 50%, как это предполагают решения ЕС. Если программа не будет воплощена в жизнь, дефицит должен составить 6,7% ВВП.

На 2011 год запланирован бюджетный дефицит в 9% ВВП. Бюджет поддержали три крупнейшие партии - левоцентристская ПАСОК, правоцентристская "Новая демократия" и националистическая ЛАОС, которые вместе имеют более 250 голосов в 300-местном однопалатном парламенте.

Премьер-министр Лукас Пападимос назвал задачи бюджета «амбициозными», но в то же время соответствующими прогнозам международных организаций относительно развития греческой экономики. По его словам, бюджет балансирует сокращение расходов и рост доходов - 5 миллиардов евро против 4,5 миллиардов евро соответственно. Также бюджет предусматривает впервые за многие годы первичный бюджетный профицит, или превышение доходов над расходами без учета выплат по госдолгу, объемом примерно в 2,2 миллиарда евро, или 1,1% ВВП.

Будет восстановлено международное доверие к стране и созданы существенные предпосылки для преодоления кризиса и спасения экономики сказал Пападимос.

По его словам, усилия по стабилизации будут «многолетними». Премьер, возглавляющий временное коалиционное правительство трех партий, призвал политиков страны к единству.

Я уверен, что граждане оценят искренность и сотрудничество всех политических сил сказал Пападимос.

По его словам, экономические трудности будут сопровождать Грецию еще на протяжении как минимум десятилетия.

Это не буря, которая скоро пройдет - она задержится уточнил премьер.

Спад экономики ожидается в 2012 году на уровне 2,8% ВВП - больше прогнозировавшихся 2,5% ВВП, однако в соответствии с обновленными прогнозами Еврокомиссии. В 2011 году ВВП должен сократиться более чем на 5,5%.

В абсолютных цифрах дефицит-2012 должен составить 11,4 миллиарда евро против 19,7 миллиарда евро в 2011 году. Первичный профицит составит 2,18 миллиарда евро, или около 1% ВВП. В 2011 году предполагается, что первичный дефицит составит 4,58 миллиарда евро, или около 2,1% ВВП.

Безработица, как планируется, составит 17,1% против средних 15,4% в текущем году.

Правительство планирует снижение инфляции до 0,6% в 2012 году вместо 2,8% в текущем году.

Бюджет предусматривает полную реализацию среднесрочной бюджетной программы на 2012-2015 годы, продолжение структурных реформ, налоговую реформу, ускорение программы приватизации и дальнейшее сокращение госсектора.